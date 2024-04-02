Битва за финал: анализ возможностей «Локомотива» и «Трактора»

Стартовый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина – в раскладах Olimpbet.

«Локомотив» (Ярославль) – «Трактор» (Челябинск). 2 апреля, 21:30 (время Астаны)

«Железнодорожники» остались последними представителями Западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина-2024. Стоило Континентальной хоккейной лиге ввести перекрестный плей-офф, так по итогам первой же его стадии клубы Востока получили серьезный численный перевес.

И это притом, что на трофей уже не претендуют ни «Ак Барс», ни «Салават Юлаев». Да и сам «Локомотив» едва не остался за бортом турнира. В противостоянии с «Авангардом» он склонил чашу весов на свою сторону лишь в решающем, седьмом матче серии.

Между тем, после вылета из Кубка Гагарина СКА и московского «Динамо» ярославцы стали главными претендентами на трофей. Кэф на их победу в плей-офф составляет 2.2, тогда как у их ближайших соперников из Челябинска он равен 6.6.

Ну, и не стоит, конечно, забывать о том, что «Локо» сложил полномочия теперь уже бывшего чемпиона КХЛ. В 1/8 финала он выиграл противостояние с ЦСКА со счетом 4:1. Впрочем, и уральцы уже успели «снять скальпы» с таких грозных противников, как «Салават Юлаев» и «Динамо» из Москвы. Последние, если кто забыл, – победители регулярного первенства.

Несмотря на то, что «железнодорожники» имеют статус явных фаворитов в этой паре, в сражении с «белыми медведями» им вряд ли будет легко. Серия начнется двумя матчами в Ярославле, однако в последнее время именно на своем льду «Локомотив» действует против «Трактора» неубедительно. Из трех предыдущих домашних встреч за волжанами осталась всего одна, да и ту они выиграли лишь в овертайме.

Тем не менее эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что команда Игоря Никитина в стартовой игре имеет намного больше шансов на успех, чем коллектив Алексея Заварухина. Победитель матча: «Локомотив» – 1.46, «Трактор» – 2.69.

А вероятность дополнительного времени букмекер № 1 в Казахстане оценивает невысоко – кэфом 4.2.

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