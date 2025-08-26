16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне

16-летний Рио Нгумоа принес «Ливерпулю» победу первым голом за команду.

Английский вингер заменил Коди Гакпо в матче с «Ньюкаслом» (3:2) на 6-й добавленной ко второму тайму минуте и забил победный гол на 100-й минуте.

Это был второй официальный матч игрока на взрослом уровне. Он дебютировал за основную команду «красных» 11 января в игре против «Аккрингтона» в Кубке Англии (4:0).

Нгумоа перешел в «Ливерпуль» из «Челси» летом 2024 года.