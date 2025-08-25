Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор.

Российский пловец Николай Свечников в воскресенье участвовал в заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

«Двадцатидевятилетний кандидат в мастера спорта Николай Свечников, он прибыл в Стамбул для участия в заплыве. Супруга Николая написала мне в 17.00, что Николай до сих пор не приплыл, никто не предпринимал каких-либо действий до 16.00, начали искать с этого времени», – сказал близкий друг пропавшего Николай.

«По словам врача, осматривавшего участников перед стартом, пловцы видели Николая в последний раз посреди Босфора. Морская служба утверждает, что сигнал от Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал», – сообщила родственница пловца Алена.

«Да, возможно, обратимся в полицию. Полицейские говорили, что могут принять заявление лишь спустя 24 часа после того, как человек пропал.

В береговой охране на словах сказали: будьте уверены, что все службы ищут Николая, я начала плакать и просить, чтобы показали мне видео или дали точку, где его ищут. Они взяли мой номер телефона и сказали, чтобы я была уверена – они его ищут», – добавила она.