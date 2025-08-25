Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»

Депутат Дмитрий Свищев дал оценку словам экс-игрока «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Свищев уже говорил , что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением».

«Когда гражданин РФ, кем является Клаудиньо, заявляет о том, что он не поддерживает нашу страну, осуждает СВО и так далее, он попадает под российское законодательство. А у нас все перед законом равны и едины. Поэтому, если ты не поддерживаешь, попадешь под определенную статью нашего законодательства.

Если наказание предусмотрено, значит, оно будет. Единственная уникальность в том, что Клаудиньо получил паспорт РФ потому, что он большой спортсмен и за него хлопотали люди. Ему практически как поощрение дали возможность стать гражданином РФ.

А сейчас он заявляет, что не поддерживает СВО и уехал в Катар. Когда ему здесь платили хорошо, он хлопал в ладоши и говорил, как он любит Россию, а как только уехал, сразу начал делать такие заявления.

Здесь надо все внимательно оценить, потому что информация из СМИ не всегда объективна. Можно по-разному интерпретировать разные выражения. Поэтому сначала хочу написать запрос, чтобы внимательно изучили поведение, поступки и оценку событий Клаудиньо. Если компетентные органы скажут, что есть предмет нарушения закона, тогда зачем мы даем гражданство людям, которые не любят и не понимают нашу страну?

Если это подтверждается, потом нужно рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения гражданства у господина Клаудиньо. Процедура лишения гражданства мне не понятна, и я не знаю, есть ли она вообще, но оставлять это просто так нельзя.

Я уже дал задание своим помощникам-юристам в Госдуме изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы. Сейчас мы поймем, куда точно надо подать запрос, а уже в ближайшие дни отправлю письмо, чтобы изучить высказывания Клаудиньо. И потом, если некорректность слов подтвердится, буду подавать запрос в соответствующие органы на рассмотрение вопроса с лишением гражданства», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .