  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»
212

Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»

Депутат Дмитрий Свищев дал оценку словам экс-игрока «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Свищев уже говорил, что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением».

«Когда гражданин РФ, кем является Клаудиньо, заявляет о том, что он не поддерживает нашу страну, осуждает СВО и так далее, он попадает под российское законодательство. А у нас все перед законом равны и едины. Поэтому, если ты не поддерживаешь, попадешь под определенную статью нашего законодательства.

Если наказание предусмотрено, значит, оно будет. Единственная уникальность в том, что Клаудиньо получил паспорт РФ потому, что он большой спортсмен и за него хлопотали люди. Ему практически как поощрение дали возможность стать гражданином РФ.

А сейчас он заявляет, что не поддерживает СВО и уехал в Катар. Когда ему здесь платили хорошо, он хлопал в ладоши и говорил, как он любит Россию, а как только уехал, сразу начал делать такие заявления.

Здесь надо все внимательно оценить, потому что информация из СМИ не всегда объективна. Можно по-разному интерпретировать разные выражения. Поэтому сначала хочу написать запрос, чтобы внимательно изучили поведение, поступки и оценку событий Клаудиньо. Если компетентные органы скажут, что есть предмет нарушения закона, тогда зачем мы даем гражданство людям, которые не любят и не понимают нашу страну?

Если это подтверждается, потом нужно рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения гражданства у господина Клаудиньо. Процедура лишения гражданства мне не понятна, и я не знаю, есть ли она вообще, но оставлять это просто так нельзя.

Я уже дал задание своим помощникам-юристам в Госдуме изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы. Сейчас мы поймем, куда точно надо подать запрос, а уже в ближайшие дни отправлю письмо, чтобы изучить высказывания Клаудиньо. И потом, если некорректность слов подтвердится, буду подавать запрос в соответствующие органы на рассмотрение вопроса с лишением гражданства», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Увольнять ли Семака?43467 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoКлаудиньо
Государственная дума
logoЗенит
logoДмитрий Свищев
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Садд
logoвысшая лига Катар
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канищев о желании Вендела уйти из «Зенита»: «Получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут. Удерживать силой никого не надо – без любви ничего не бывает»
1423 августа, 12:31
«Клаудиньо – очередной иуда, которых будет еще немало. Конец у них у всех один, закончит он печально. Он и ростом мелкий, и душой». Дмитрий Васильев о словах футболиста про конфликт
13323 августа, 10:46
Депутат Свищев может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства из-за слов о конфликте: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением»
12223 августа, 08:44
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
3122 августа, 10:45
Клаудиньо хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали»
15222 августа, 10:05
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
404 минуты назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1512 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5828 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
112439 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2050 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13853 минуты назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
34сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
23 секунды назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1959 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1015 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
235 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
553 минуты назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29