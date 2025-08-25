«Зенит» отдал Ренана в аренду «Васко» до конца сезона-2025/26 с опцией продления
Роберт Ренан вернулся в Бразилию.
«Зенит» объявил о переходе 21-летнего защитника в «Васко да Гама» на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026.
Сезон-2024/25 Ренан провел в саудовском «Аль-Шабабе». Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
