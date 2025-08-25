Валиева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Худайбердиева и Базин выступят в шоу Авербуха в Краснодаре
Фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу Ильи Авербуха в Краснодаре.
Шоу пройдет 6 сентября в ледовом дворце «Ice Palace».
В числе участников также заявлены Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дина Аверина, Дмитрий Соловьев, Арина Аверина, Дмитрий Алиев, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Матвей Ветлугин, Мария Голубева, Алексей Усков, Анатолий Сластин, Григорий Забелло.
Источник: телеграм-канал «Шоу Ильи Авербуха»
