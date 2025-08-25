48

Валиева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Худайбердиева и Базин выступят в шоу Авербуха в Краснодаре

Фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу Ильи Авербуха в Краснодаре.

Шоу пройдет 6 сентября в ледовом дворце «Ice Palace».

В числе участников также заявлены Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дина Аверина, Дмитрий Соловьев, Арина Аверина, Дмитрий Алиев, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Матвей Ветлугин, Мария Голубева, Алексей Усков, Анатолий Сластин, Григорий Забелло.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Шоу Ильи Авербуха»
logoМатвей Ветлугин
ледовые шоу
logoсборная России
logoСофья Самодурова
Анатолий Сластин
logoИлья Авербух
logoАлексей Ягудин
logoДмитрий Алиев
logoЕлизавета Худайбердиева
женское катание
logoАрина Аверина
logoТатьяна Тотьмянина
мужское катание
logoДина Аверина
logoДмитрий Соловьев
logoКамила Валиева
logoЕлизавета Туктамышева
logoЕгор Базин
logoМаксим Маринин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о шоу «Ассоль»: «Совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью»
11611 мая, 11:10
Илья Авербух: «Танец Туктамышевой – самый новаторский, хореографически наполненный. Этот номер уже затирают до дыр наши международные товарищи»
7825 марта, 13:50
Авербух о «Русском вызове»: «По большому счету нет никакой разницы, какое место ты занял. Кондратюка никто не будет вспоминать как победителя турнира шоу-программ»
7925 марта, 12:24
Главные новости
Медведева об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Он мог поднакричать, обозвать. При мне руку не поднимал никогда. Никаких историй я лично не слышала»
52сегодня, 17:00
Авербух об олимпийском отборе: «По спортивному принципу Петросян и Гуменник пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать»
9сегодня, 16:39
Медведева о молодом человеке: «Впервые в жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным. Часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я»
56сегодня, 16:37
Александра Трусова: «Спустя три недели после родов мой вес меньше, чем был до беременности. Я в восторге, мне нравится так худеть каждый день»
34сегодня, 15:25Видео
Медведева на вопрос, могли бы они с Загитовой быть подругами: «Я думаю, вряд ли. Наверное, и Алина бы то же самое сказала»
50сегодня, 14:59
Медведева о сотрудничестве с Загитовой: «Алина предложила поучаствовать в ее проекте, я вспомнила, что у меня есть свой – получился бартер»
13сегодня, 14:51
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
50сегодня, 14:41
Татьяна Тарасова: «Отстранение спортсменов — основная проблема российского спорта»
2сегодня, 14:14
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжет о контрольных прокатах сборной города
6сегодня, 14:00Видео
Медведева о том, почему не приглашала на интервью Тутберидзе: «Каждому гостю – свое время»
23сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
29 минут назад
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37