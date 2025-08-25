Гордон получил прямую красную в матче с «Ливерпулем» после ВАР. Вингер «Ньюкасла» на скорости сбил ван Дейка в центре поля

«Ньюкасл» остался в меньшинстве в матче с «Ливерпулем».

«Сороки» принимают «красных» в рамках 2-го тура АПЛ (0:1, перерыв).

На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон на скорости сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра виедоповтора изменил решение и удалил игрока.

