Спасатели отказались от запуска дрона к альпинистке Наговициной из-за непогоды

Спасатели отказались от запуска дрона к альпинистке Наговициной из-за непогоды.

Ранее 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

Сегодня к месту нахождения Наговициной планировалось направить специальный дрон.

«Дрон не стали запускать из-за непогоды. Когда это может произойти в следующий раз, неизвестно», – сказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Федерация альпинизма России о восхождениях: «Очень большое количество людей идет самовольно, без должной подготовки. Необходимо задуматься о введении лицензий»
3сегодня, 09:07
Зампред комитета Госдумы по туризму о восхождениях: «Необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тысяч м»
24сегодня, 08:53
Застрявшую на высоте 7200 м альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа – если выяснится, что она жива
63вчера, 16:32
Вице-президент Федерации альпинизма России: «До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей»
13сегодня, 13:32
Федерация альпинизма России о восхождениях: «Очень большое количество людей идет самовольно, без должной подготовки. Необходимо задуматься о введении лицензий»
3сегодня, 09:07
Зампред комитета Госдумы по туризму о восхождениях: «Необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тысяч м»
24сегодня, 08:53
Аргентинский скейтбордист Дель Ольо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Россия занимает большую часть моей души»
вчера, 19:11
Застрявшую на высоте 7200 м альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа – если выяснится, что она жива
63вчера, 16:32
Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию из Киргизии и будет проходить лечение
8вчера, 12:28
Российскую альпинистку Наговицину не будут пытаться забрать с пика Победы раньше июня 2026 года
4вчера, 10:52
Глава базлага об эвакуации Наговициной: «Еще ни разу с пика Победы никого не спускали. Ни разу не удалось»
323 августа, 13:04
Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?»
2123 августа, 10:03
Российская альпинистка Наговицина, которая после травмы застряла на пике Победы в Киргизии, погибла (SHOT)
16723 августа, 07:27
