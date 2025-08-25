Спасатели отказались от запуска дрона к альпинистке Наговициной из-за непогоды.

Ранее 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

Сегодня к месту нахождения Наговициной планировалось направить специальный дрон.

«Дрон не стали запускать из-за непогоды. Когда это может произойти в следующий раз, неизвестно», – сказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

