Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» проиграл «Амуру», «Лада» победила «Сочи»
В Челябинске стартовал Кубок губернатора Челябинской области.
Кубок губернатора Челябинской области
«Сочи» – «Лада» – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – 7 Яремчук (Швырев, Хефенмайер)
1:1 – 36 Савчик (Основин, Хохлачев), ГБ
1:2 – 42 Михайлов (Лоуренс, Жуков)
1:3 – 58 Михайлов (Лоуренс, Коттон), ГБ
«Трактор» – «Амур» – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
0:1 – 7 Слепец (Гиздатуллин)
0:2 – 18 Ли (Слепец)
0:3 – 56 Грачев (Ураков, Дубакин)
Положение команд: «Лада» – 2 очка (1 матч), «Амур» – 2 (1), «Трактор» – 0 (1), «Сочи» – 0 (1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
