«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» в матче второго тура АПЛ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Райан Гравенберх открыл счет на 35-й минуте, забив дальним ударом в нижний угол.
Матч проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Ньюкасл
Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Холл, Рэмзи, Тиав, Майли, Рэмсдейл, Осула, Ботман, Дж. Мерфи, Уиллок
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Эндо, Кьеза, Нгумоа, Брэдли, Эллиот, Мамардашвили, Гомес, Леони, Робертсон
