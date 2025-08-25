  • Спортс
  • Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»
147

Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»

Депутат Светлана Журова предположила, зачем Клаудиньо получал гражданство РФ.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Депутат Дмитрий Свищев уже сказал, что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов, позже он уточнил, что уже «дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы».

«Клаудиньо получал российское гражданство, чтобы ему в том числе было проще с уплатой налогов. Чтобы платить их здесь, а не в Бразилии.

Не стоит ждать, что иностранные спортсмены и, в частности, бразильские футболисты резко станут патриотами России после получения гражданства. Если только они не полноценно ассимилировались здесь – выучили язык и завели здесь семью, детей. А этот футболист уехал из нашей страны. Тем более не надо было ждать чего-то хорошего от него.

Наверное, Клаудиньо в какой-то момент хотел и за сборную России сыграть. В сборную Бразилии он бы не пробился, учитывая серьезную конкуренцию в этой национальной команде. А со сборной России он мог и на чемпионат мира поехать. Наверняка у него были такие мысли до СВО. А сейчас на Западе его могут осуждать и обвинять за российское гражданство.

Можно выдвинуть такую идею – не давать теперь иностранным спортсменам, футболистам наше гражданство. А откуда мы узнаем заранее, как поступит человек? Может, он только ради выгоды, а может, он действительно патриотично настроен к России», – сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
