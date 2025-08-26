«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура.
Команда Микеля Артеты набрала 6 очков при общем счете 6:0 и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» благодаря лучшей разнице мячей.
«Челси» и «Ноттингем Форест» занимают 4-е и 5-е места соответственно – на их счету по 4 балла. Шестым идет «Манчестер Сити» с тремя очками.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й строчке – у него 1 балл.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
