«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура.

Команда Микеля Артеты набрала 6 очков при общем счете 6:0 и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм » и «Ливерпуль » благодаря лучшей разнице мячей.

«Челси » и «Ноттингем Форест » занимают 4-е и 5-е места соответственно – на их счету по 4 балла. Шестым идет «Манчестер Сити » с тремя очками.

«Манчестер Юнайтед » располагается на 16-й строчке – у него 1 балл.