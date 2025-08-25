Глава Самарской области о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Считаю решения верными. Спортивное руководство страны лучше нас знает, какие решения принимать»
Вячеслав Федорищев оценил идею ужесточения лимита в РПЛ и введение потолка зарплат.
Ранее стало известно, что в РПЛ могут ввести потолок зарплат и ужесточить лимит на легионеров до пяти футболистов на поле (сейчас можно выпустить восемь иностранцев на поле).
– Ваше мнение о возможном изменении лимита на легионеров и потолке зарплат?
– Я говорил про это. Я не лезу в поляну спортивного руководства страны. У меня есть «Крылья Советов» и «Акрон».
То, что мы с ребятами обсуждаем, – я доношу министру спорта.
Считаю, что те решения, которые были приняты, абсолютно верными. И дай Бог, чтобы они правильно реализовались.
Спортивное руководство страны лучше нас всех знает, какие решения им принимать и как. Мы можем только свою точку зрения сказать, – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
