Глава Самарской области о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Считаю решения верными. Спортивное руководство страны лучше нас знает, какие решения принимать»

Вячеслав Федорищев оценил идею ужесточения лимита в РПЛ и введение потолка зарплат.

Ранее стало известно, что в РПЛ могут ввести потолок зарплат и ужесточить лимит на легионеров до пяти футболистов на поле (сейчас можно выпустить восемь иностранцев на поле).

– Ваше мнение о возможном изменении лимита на легионеров и потолке зарплат?

– Я говорил про это. Я не лезу в поляну спортивного руководства страны. У меня есть «Крылья Советов» и «Акрон».

То, что мы с ребятами обсуждаем, – я доношу министру спорта.

Считаю, что те решения, которые были приняты, абсолютно верными. И дай Бог, чтобы они правильно реализовались.

Спортивное руководство страны лучше нас всех знает, какие решения им принимать и как. Мы можем только свою точку зрения сказать, – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .