19

WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

280 российских спортсменов наказаны на основе базы данных московской лаборатории.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопинговго агентства (WADA) в отчете за 2024 год. 

«280 дел успешно завершились обвинительными приговорами, и ожидается, что их число увеличится по мере продолжения расследования.

Дисциплинарные процедуры были возбуждены еще по 29 делам.

13 дел все еще расследуются соответствующими антидопинговыми организациями. Во многих из этих случаев антидопинговые организации консультируются с экспертами лабораторий, чтобы определить наличие достаточных доказательств для продолжения расследования», – говорится отчете. 

Данные актуальны по состоянию на 13 августа 2025 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: WADA
московская антидопинговая лаборатория
logoWADA
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
1922 августа, 17:50
ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от работы в спорте на 4 года из-за допинга. Ему придется уйти с поста гендиректора «Сочи» («Советский спорт»)
1422 августа, 07:40
WADA призвало страны вносить дополнительные взносы на исследования по борьбе с допингом
2320 августа, 06:42
Главные новости
Богословская о гендерных тестах: «Абсолютно правильная политика. Негуманно по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик и одной левой делает их»
5вчера, 18:03
Журова о гендерных тестах: «Раньше эти тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина»
1вчера, 17:29
Дегтярев о восстановлении ОКР: «Госпожа Ковентри передала наше досье в юридическую комиссию. Работа идет»
19вчера, 11:55
Тренеры легкоатлетов, выполнивших норматив на ЧМ-2025, получат по 200 тысяч рублей
вчера, 09:54
Сергей Шубенков: «Карбон – это мода, не более того. Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше»
вчера, 08:09
Шубенков о гендерных тестах: «Думаю, в будущем и мужики будут проходить так называемый «секс-контроль». Хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно»
4вчера, 08:01
Иванюк о бронзе в финале «Королевы спорта»: «2,20 м – плохой результат, на троечку. Все-таки сегодня хотелось прыгнуть повыше»
24 августа, 18:30
Данил Лысенко: «Не знаю, почему я уперся в потолок 2,30. Возможно, нужно как-то по-другому подходить к подготовке к зимнему сезону, будем думать»
124 августа, 17:58
Федор Иванов рассчитывает выиграть Олимпиаду на 400 м с/б: «Если удастся выбежать из 47 секунд, то, думаю, это победа. Вархольму будет почти 33, а это уже возраст»
2424 августа, 15:48
Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й
324 августа, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51