WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

280 российских спортсменов наказаны на основе базы данных московской лаборатории.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопинговго агентства (WADA) в отчете за 2024 год.

«280 дел успешно завершились обвинительными приговорами, и ожидается, что их число увеличится по мере продолжения расследования.

Дисциплинарные процедуры были возбуждены еще по 29 делам.

13 дел все еще расследуются соответствующими антидопинговыми организациями. Во многих из этих случаев антидопинговые организации консультируются с экспертами лабораторий, чтобы определить наличие достаточных доказательств для продолжения расследования», – говорится отчете.

Данные актуальны по состоянию на 13 августа 2025 года.