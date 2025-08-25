Контрольные матчи. ЦСКА обыграл «Динамо»
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.
Контрольные матчи
ЦСКА – «Динамо» Москва – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
1:0 – 9 Бучельников (Коваленко, Зернов)
2:0 – 42 Саморуков (Уильямс, Гурьянов)
3:0 – 48 Абрамов (Руа), ГБ
3:1 – 52 Пыленков
4:1 – 56 Бучельников
Вратари: Гамзин, Андреянов – Моторыгин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
