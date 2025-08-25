US Open. Дрэйпер играет с Гомесом, Руне – с ван де Зандшульпом, Рублев поборется с Прижмичем, Хачанов – с Басаваредди, Алькарас встретится с Опелкой, Фонсека вышел во 2-й круг
Андрей Рублев сыграет с Дино Прижмичем в первом круге US Open.
Чемпион-2022 Карлос Алькарас встретится с Рейлли Опелкой, Карен Хачанов – с Нишешем Басаваредди.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
