US Open. Дрэйпер играет с Гомесом, Руне – с ван де Зандшульпом, Рублев поборется с Прижмичем, Хачанов – с Басаваредди, Алькарас встретится с Опелкой, Фонсека вышел во 2-й круг

Андрей Рублев сыграет с Дино Прижмичем в первом круге US Open.

Чемпион-2022 Карлос Алькарас встретится с Рейлли Опелкой, Карен Хачанов – с Нишешем Басаваредди.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Где Медведев будет в следующем году?2499 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
