Дзюба о трансферах «Спартака»: «Взяли бы меня, если бы хотели на что-то претендовать. Берут человека за 20 млн евро, один выходит на 90-й, второй вообще не выходит – это загадка»
Артем Дзюба скептически оценил трансферы «Спартака».
– Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?
– Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.
– Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?
– Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро, и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка, – заявил воспитанник красно-белых, играющий за «Акрон».
Увольнять ли Семака?43472 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
