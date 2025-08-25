Турнир имени Пучкова. СКА играет с «Ак Барсом»
В Санкт-Петербурге стартовал турнир имени Николая Пучкова.
Турнир имени Николая Пучкова
СКА – «Ак Барс» – 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, овертайм)
0:1 – 2 Бровкин (Сафонов, Терехов)
1:1 – 29 Хайруллин (Воробьев, Мерфи)
1:2 – 57 Сафонов (Лямкин, Пустозеров)
2:2 – 60 Менелл (Короткий)
Положение команд: «Автомобилист» – 0 (0), «Ак Барс» – 0 (0), СКА – 0 (0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
