«Реал» повлиял на решение «Комо» не продавать Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Мадридцы хотят вернуть хавбека в 2026-м, возместив итальянцам упущенную выгоду

«Реал» намерен вернуть Нико Паса из «Комо» в следующем году.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб отказался продавать полузащитника «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «Реал», которому принадлежит 50% прав на Паса, поспособствовал тому, чтобы «Комо» отклонил предложение «Тоттенхэма » – ожидается, что Нико вернется в испанский клуб в 2026 году. Сам футболист также изъявил желание остаться в «Комо» в новом сезоне.

Кроме того, «Реал » пообещал «Комо » в будущем возместить упущенную выгоду от возможной продажи Паса. Напомним, сумма выкупа аргентинского полузащитника для мадридцев в 2026 году составит 10 млн евро.