«Реал» повлиял на решение «Комо» не продавать Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Мадридцы хотят вернуть хавбека в 2026-м, возместив итальянцам упущенную выгоду
«Реал» намерен вернуть Нико Паса из «Комо» в следующем году.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб отказался продавать полузащитника «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал», которому принадлежит 50% прав на Паса, поспособствовал тому, чтобы «Комо» отклонил предложение «Тоттенхэма» – ожидается, что Нико вернется в испанский клуб в 2026 году. Сам футболист также изъявил желание остаться в «Комо» в новом сезоне.
Кроме того, «Реал» пообещал «Комо» в будущем возместить упущенную выгоду от возможной продажи Паса. Напомним, сумма выкупа аргентинского полузащитника для мадридцев в 2026 году составит 10 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо
