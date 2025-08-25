Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом»
Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе оскорбляли на почве расизма на матче Ла Лиги.
«Реал Мадрид» разгромил «Реал Овьедо» на выезде со счетом 3:0 во втором туре чемпионата Испании.
На 37-й минуте, когда французский футболист праздновал забитый гол, на трибуне фанатов хозяев раздавалось обезьянье уханье. Ситуация повторилась на 63-й минуте, когда на поле вышел бразильский игрок. Таким образом, как минимум два болельщика «Овьедо» оскорбляли футболистов «Реала».
Эти моменты были зафиксированы камерами Movistar и показаны в передаче El Día Después.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости