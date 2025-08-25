Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом»

Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе оскорбляли на почве расизма на матче Ла Лиги.

«Реал Мадрид » разгромил «Реал Овьедо » на выезде со счетом 3:0 во втором туре чемпионата Испании .

На 37-й минуте, когда французский футболист праздновал забитый гол, на трибуне фанатов хозяев раздавалось обезьянье уханье. Ситуация повторилась на 63-й минуте, когда на поле вышел бразильский игрок. Таким образом, как минимум два болельщика «Овьедо» оскорбляли футболистов «Реала».

Эти моменты были зафиксированы камерами Movistar и показаны в передаче El Día Después.