Спасатели ищут пропавшего пловца Свечникова по всему Босфору

Спасатели ищут пропавшего российского пловца по всему Босфору.

Пловец из России Николай Свечников в воскресенье участвовал в заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

«Морская полиция и береговая охрана начали поиски сразу, как узнали о том, что Свечников не финишировал. Специалисты проводят поисково-спасательную операцию на всей протяженности Босфора, в первую очередь на отрезке между причалами Канлыджа и Куручешме, где прошло соревнование», – сообщило агентство Anadolu.