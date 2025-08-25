39

Спасатели ищут пропавшего пловца Свечникова по всему Босфору

Спасатели ищут пропавшего российского пловца по всему Босфору.

Пловец из России Николай Свечников в воскресенье участвовал в заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

«Морская полиция и береговая охрана начали поиски сразу, как узнали о том, что Свечников не финишировал. Специалисты проводят поисково-спасательную операцию на всей протяженности Босфора, в первую очередь на отрезке между причалами Канлыджа и Куручешме, где прошло соревнование», – сообщило агентство Anadolu.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
происшествия
плавание в открытой воде
Николай Свечников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор
19сегодня, 08:41
Главные новости
Организаторы заплыва через Босфор: «Гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности»
сегодня, 15:44
В Стамбуле начали расследование в связи с исчезновением российского пловца Свечникова
сегодня, 14:14
Генконсульство РФ контактирует с властями Турции после пропажи пловца Свечникова
2сегодня, 13:21
Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор
19сегодня, 08:41
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Степанова, Таранникова, Фокина и Манохина принесли России бронзу в комбинированной эстафете
6вчера, 18:08
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Мишарина взяла серебро на 1500 м, россиянки – 2-е в эстафете 4 по 100 м вольным стилем
2723 августа, 18:47
World Aquatics: «Нейтральные атлеты, конечно же, являются кандидатами на награды лучшим спортсменам года»
222 августа, 20:58
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Яковлев завоевал золото на 50 м на спине, россияне победили в кролевой эстафете 4 по 200 м
2422 августа, 17:35
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали
3621 августа, 17:12
Дарья Клепикова: «ЧМ в Сингапуре был большой проверкой себя, своих сил. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал»
221 августа, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58