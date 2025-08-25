Бывшие сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате. РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо

Сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за невыплаты зарплаты.

Сотрудники, работавшие в подмосковном клубе в прошлом сезоне, направили обращение в Государственную думу в связи с долгами красно-черных, сообщает «РБ Спорт».

Ранее работники подмосковного клуба написали открытое письмо в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов по зарплате после приостановки деятельности «Химок». Утверждается, что реакции на него со стороны РФС и РПЛ не последовало.

