«Спартак» предложит «Утрехту» 3+2 млн евро за Эль-Каруани. Защитник – лучший ассистент этого сезона Эредивизи (De Telegraaf)
«Спартак» сделает предложение по Суфьяну Эль-Каруани.
По информации De Telegraaf, московский клуб предложит 3 миллиона евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер защитника «Утрехта».
Интерес к игроку также проявляют «Порту» и «Марсель».
В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отличившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне Эль-Каруани отдал три голевые передачи в трех играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ. Статистика Суфьяна – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: De Telegraaf
