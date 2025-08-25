«Спартак» предложит «Утрехту» 3+2 млн евро за Эль-Каруани. Защитник – лучший ассистент этого сезона Эредивизи (De Telegraaf)

«Спартак» сделает предложение по Суфьяну Эль-Каруани.

По информации De Telegraaf, московский клуб предложит 3 миллиона евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер защитника «Утрехта ».

Интерес к игроку также проявляют «Порту» и «Марсель ».

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отличившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне Эль-Каруани отдал три голевые передачи в трех играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ. Статистика Суфьяна – здесь .