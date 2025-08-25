«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев.
Команда под руководством Кристиана Киву разгромила «Торино» (5:0) в 1-м туре Серии А. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Маркус Тюрам отметился дублем, у Лаутаро Мартинеса и Алессандро Бастони по голу и голевой передаче.
В декабре 2024 года «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 6:0 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
