«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»

«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев.

Команда под руководством Кристиана Киву разгромила «Торино » (5:0) в 1-м туре Серии А. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Маркус Тюрам отметился дублем, у Лаутаро Мартинеса и Алессандро Бастони по голу и голевой передаче.

В декабре 2024 года «Интер » обыграл «Лацио » со счетом 6:0 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.