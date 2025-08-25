Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет

Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии.

Тренерский штаб Карло Анчелотти огласил заявку на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Вратари : Алиссон («Ливерпуль »), Бенто Крепски («Аль-Наср »), Уго Соуза («Коринтианс»);

Защитники : Алессандро («Лилль»), Алекс Сандро («Фламенго»), Кайо Энрике («Монако»), Дуглас Сантос («Зенит»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Вандерсон де Оливейра («Монако»), Уэсли Франса («Рома»);

Полузащитники : Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие : Эстевао («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Жоао Педро («Челси»), Кайо Жорже («Крузейро»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»).

Отметим, что Анчелотти не вызвал нападающего «Сантоса» Неймара и никого из бразильских игроков «Реала». Ранее итальянский тренер возглавлял мадридскую команду.

Дуглас Сантос имеет как бразильское гражданство, так и российское. Защитник «Зенита» попал в расширенный список сборной России в марте, но не был включен в итоговый и не дебютировал за команду.

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».