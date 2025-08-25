«Бавария» договорилась с Джексоном. С «Челси» обсудят аренду форварда

Николас Джексон согласился перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб достиг договоренности с 24-летним нападающим относительно возможного сотрудничества, пишет журналист Bild Кристиан Фальк.

Немцы хотят взять игрока в аренду и проведут переговоры с «Челси ».

В прошлом сезоне АПЛ Джексон провел 30 матчей, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .