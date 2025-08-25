Перерыв
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
«Интер» играет против «Торино» в матче первого тура Серии А.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алессандро Бастони открыл счет на 18-й минуте. Маркус Тюрам забил на 36-й.
Матч проходит на стадионе «Сан-Сиро».
«Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.
Увольнять ли Семака?43462 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
