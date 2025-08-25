Live
10

«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция

«Интер» играет против «Торино» в матче первого тура Серии А.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алессандро Бастони открыл счет на 18-й минуте. Маркус Тюрам забил на 36-й.

Матч проходит на стадионе «Сан-Сиро».

«Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.

Серия А. 1 тур
25 августа 18:45, Сан-Сиро
Интер
Перерыв
2 - 0
Торино
Перерыв
  М. Тюрам
36’
  Бастони
18’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Барелла, Сучич, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Зелиньски, Диуф, Бонни, Биссек, Паласиос, Дармиан, Фраттези, Луис Энрике, де Врей
1тайм
Торино:
Исраэль, Бираги, Мазина, Коко, Лазаро, Гинейтис, Илкхан, Казадеи, Влашич, Симеоне, Нгонж
Запасные: Нджи, Анджорин, Адамс, Абухляль, Попа, Педерсен, Дембеле, Бьяне-Балько, Тамез, Перчун, Палеари, Сапата, Марипан, Илич
Подробнее

Календарь Серии А

Увольнять ли Семака?43462 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoТорино
logoАлессандро Бастони
logoМаркус Тюрам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
381 минуту назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
129 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5525 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
111136 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
1947 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13650 минут назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
32сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1956 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
232 минуты назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
450 минут назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
1159 минут назад
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
12сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29
«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов
2сегодня, 17:16Фото
Мэрия Барселоны проведет инспекцию на «Камп Ноу» во вторник. «Барса» может играть матчи ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис», если не получит нужных разрешений для основного стадиона
сегодня, 17:07