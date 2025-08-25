Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»
В июле нападающий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» на правах аренды, несмотря на сообщения о договоренности с «Ахматом».
– Есть история, что вы уже практически были в машине «Ахмата», чтобы перейти в грозненский клуб, но вдруг поменяли свое решение и оказались в «Пари НН». Что там произошло?
– Действительно, я должен был перейти в «Ахмат», но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям.
Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют в отличный футбол. Клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей. А я вырос в христианской семье.
Мои родственники сказали, что мне нужно перейти в «Пари НН», потому что тут я буду играть намного лучше. Поэтому с точки зрения адаптации я выбрал «Пари НН», – сказал Олусегун.