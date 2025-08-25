«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии

«Наполи» приближается к подписанию Расмуса Хейлунда.

Неаполитанский клуб достиг принципиальной договоренности с 22-летним нападающим относительно возможного сотрудничества, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде игрока с правом выкупа продвигаются. Фабрицио Романо пишет , что они вышли на финальную стадию.

В прошлом сезоне АПЛ датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь .