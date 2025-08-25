US Open. Калинская играет с Нгунуэ, Рахимова – с Гарсия, Мирра Андреева встретится с Паркс, Самсонова, Павлюченкова вышли во 2-й круг, Киз выбыла
Мирра Андреева встретится с Алисией Паркс в первом круге US Open.
Анастасия Павлюченкова прошла Даяну Ястремскую, Камилла Рахимова борется с Каролин Гарсия.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
