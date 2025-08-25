Вице-президент Федерации альпинизма России: «До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей»

В Федерации альпинизма России высказались о предполагаемой гибели Наговициной.

Ранее 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

Сегодня к месту нахождения Наговициной планировалось направить специальный дрон, но от его запуска отказались из-за непогоды.

– Стало известно, что спасательная операция по поиску Наговицыной завершена, будут ли предприниматься попытки найти альпинистку до начала нового сезона?

– Сейчас спасательные операции будут проводиться кем угодно, поэтому я не знаю, что там будет. Может, сейчас куча людей туда приедет и будет с дронами ее искать всю зиму.

– Спустя какое время Наговицыну признают погибшей, если к ней так никто и не доберется?

– До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей, – сказал вице‑президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын «Матч ТВ».

«Ее признают пропавшей без вести. Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти. Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели», – цитирует Пятницына ТАСС .

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб