Эдуард Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Нельзя говорить, что РПЛ – слабая и плохая»
Эдуард Сперцян оценил возможность срыва перехода в европейский клуб.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» получил предложение от «Саутгемптона» о трансфере капитана команды, но также появилась информация, что футболист не настаивал на переходе в английский клуб.
– У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов. Это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то еще. Такого нет.
– Какое место ты дашь нашему чемпионату?
– Шестое-седьмое, – сказал Эдуард Сперцян.
В этом сезоне Сперцян забил 4 гола и сделал 6 передач в 10 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
