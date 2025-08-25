Эдуард Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Нельзя говорить, что РПЛ – слабая и плохая»

Эдуард Сперцян оценил возможность срыва перехода в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» получил предложение от «Саутгемптона» о трансфере капитана команды, но также появилась информация , что футболист не настаивал на переходе в английский клуб.

– У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов. Это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то еще. Такого нет.

– Какое место ты дашь нашему чемпионату?

– Шестое-седьмое, – сказал Эдуард Сперцян .

В этом сезоне Сперцян забил 4 гола и сделал 6 передач в 10 матчах Мир РПЛ.