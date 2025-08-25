Медведева на вопрос, могли бы они с Загитовой быть подругами: «Я думаю, вряд ли. Наверное, и Алина бы то же самое сказала»

Евгения Медведева заявила, что они с Алиной Загитовой не могли бы быть подругами.

– Насколько вы с Алиной похожи и насколько могли бы быть все-таки подружками, если бы не обстоятельства, которые когда-то вас разлучили?

– Я думаю, вряд ли. Я думаю, вряд ли. Это, наверное, и Алина бы то же самое сказала.

И я знаю, что вышло интервью, где у нее тоже спросили: «Алин, есть ли у тебя подруги?» Но она сказала, что у нее нет подруг, видимо, просто потому, что у нее есть свое окружение, в котором ей комфортно.

Поэтому… не знаю… наверное, вряд ли мы бы общались. Потому что, во-первых, мы в сильно разной атмосфере выросли, и мы все-таки не будем забывать, что после Олимпийских игр мы были достаточно юные, ей – 15, мне – 18, самое становление личности.

Я уехала в другую страну, сколько-то там времени пробыла, несколько лет. Она была в России, здесь продолжала спорт, стремилась к победам. И мы настолько были в разных атмосферах, что очень сложно сейчас понять, были бы мы подругами, если бы не… Вообще без понятия.

Я реально не могу сказать. Но то, что мы сейчас спокойно коммуницируем, можем за кофе вместе сходить, это правда, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.