Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» победила «Нефтехимик» в последнем матче турнира
В Омске завершился Фонбет Кубок Блинова.
Фонбет Кубок Блинова
«Сибирь» – «Нефтехимик» – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)
1:0 – 16 Гоголев (Рассказов)
1:1 – 51 Надворный (Чмыхов, Соколов)
2:1 – 65 Широков, ПБ
Положение команд: «Северсталь» – 8 очков (4 матча), «Авангард» – 7 (4), «Локомотив» – 4 (4), «Сибирь» – 3 (4), «Нефтехимик» – 1 (4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости