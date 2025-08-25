4

Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» победила «Нефтехимик» в последнем матче турнира

В Омске завершился Фонбет Кубок Блинова.

Фонбет Кубок Блинова

«Сибирь» – «Нефтехимик» – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)

1:0 – 16 Гоголев (Рассказов)

1:1 – 51 Надворный (Чмыхов, Соколов)

2:1 – 65 Широков, ПБ

Положение команд: «Северсталь» – 8 очков (4 матча), «Авангард» – 7 (4), «Локомотив» – 4 (4), «Сибирь» – 3 (4), «Нефтехимик» – 1 (4).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
