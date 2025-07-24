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  • «Барселона» арендовала Рэшфорда, «Ливерпуль» за 80+15 млн купил Экитике, синхронист Мальцев взял 7-е золото ЧМ в карьере, «Пари НН» перенес игру с «Локо» в Грозный и другие новости
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«Барселона» арендовала Рэшфорда, «Ливерпуль» за 80+15 млн купил Экитике, синхронист Мальцев взял 7-е золото ЧМ в карьере, «Пари НН» перенес игру с «Локо» в Грозный и другие новости

1. Два крупных трансфера в топ-лигах Европы: «Барселона» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 30 млн евро, а «Ливерпуль» купил Юго Экитике за 95 млн евро с учетом бонусов у «Айнтрахта». В России тоже были громкие сделки – постарался «Краснодар»: сперва подписал контракт с вингером Гаэтаном Перреном, а затем отправил в «Пари НН» нападающего Олакунле Олусегуна. Может уйти и Александр Черников – он нужен «Порту».

2. РПЛ отметилась и несостоявшимся крупным трансфером: Сергей Пиняев отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА, активировавший опцию его выкупа за 900 млн рублей. Трехлетний контракт с зарплатой до 2 млн евро в год вместе с бонусами не убедил 20-летнего полузащитника, ждущего предложений из Европы.

3. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в технической программе микст-дуэтов. 30-летний синхронист ранее уже одержал две победы на ЧМ-2025 – в технической и произвольной программе соло. Всего у него 7 золотых медалей на чемпионатах мира. 

4. «Пари НН» объявил о переносе матча с «Локомотивом» в Грозный из-за ремонта на домашнем стадионе: «Место выбрано из-за логистики – за три дня до этого сыграем с «Махачкалой». Железнодорожники были против из-за возможной жары и низкой посещаемости и теперь требуют компенсировать расходы, связанные со сменой арены.

5. Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на чемпионате мира в Тбилиси. В финальном поединке россиянина победил представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь. Бронзовыми призерами стали француз Максим Поти и Герге Семеш из Венгрии.

6. Джонатан Милан выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Йорди Меус стал вторым, показав то же время, что и итальянец (3.25,30), а третье место – у Тобиаса Лунда Андресена.

7. Магомед Анкалаев и Алекс Перейра возглавят турнир UFC 320. Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся в соглавном событии.

8. Игроки клубов АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами. Лига обсудит жест с капитанами перед новым сезоном

9. Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместной жизни. Причиной разрыва названы «непреодолимые разногласия».

10. Европейский шахматный союз выступил против допуска женской сборной России к командному чемпионату мира: «Санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер».

11. «Авангард» продолжает перестройку состава: омичи расторгли контракт с Алексом Грантом, хотя в марте с защитником продлили соглашение на год.

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Туктамышева о ценах в США: «Продукты в магазинах дорогие. Если не брать все с приставкой «эко», не искать без добавок и ГМО, то можно нормально жить»

Жозе Моуринью: «Сейчас в АПЛ приходят тренеры, которых я даже не знаю. Некоторых выбирают по данным и цифрам, а не по победам»

Немецкий пловец Сальхов: «Мы обманываем сами себя, используя нейтральный флаг – мы же все понимаем, что спортсмены приехали из России. Либо уж все, либо ничего»

Дмитрий Лоськов: «Интернет, телефоны, игры – бич молодежи. Когда всего этого не было, дети играли в футбол и в хоккей. А теперь коробки настроили, а в них никого нет»

Трусова о ревности: «Я считаю, что Макар мой – и никому нельзя подходить. Обниматься при встрече с определенными людьми не разрешаю даже»

18-летний рекордсмен России Данилов: «Служу в спортроте, зарплата – 2500 рублей в месяц. Не мог позволить себе шиповки, это дорогое удовольствие»

«Не выношу Ямаля. Вечеринки, побрякушки с бриллиантами... Спущенные шорты – в тюрьмах США так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули. Притормози, #####». Рами о поведении Ламина

Степашин о юбилее «Зенита»: «Казань дважды отмечала тысячелетие, это позволило ей стать одним из самых красивых городов нашей страны. Если «Зениту» это поможет – дай бог»

Дмитрий Чернышенко: «Сегодня вовлеченность граждан в занятие спортом в среднем по стране – 60,3%. А вот в сельской местности – всего 52%»

Кого в АПЛ уволят первым?14082 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Александр Суряев
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