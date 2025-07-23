«Не выношу Ямаля. Вечеринки, побрякушки с бриллиантами... Спущенные шорты – в тюрьмах США так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули. Притормози, #####». Рами о поведении Ламина
«Я больше не могу его выносить, мне все ясно. Мне наплевать, ребята. Если среди нас есть недовольные фанаты «Барсы», фанаты Ламина Ямаля... Мне наплевать. Я скажу вам правду.
С точки зрения футбола сказать нечего. Он звезда, и он определенно выиграет «Золотой мяч», еврокубки и все что угодно. Но с точки зрения человеческих качеств... ## твою мать. Так будет понятнее.
То, как он пожал руку Криштиану Роналду (во время матча Испания – Португалия в финале Лиги наций – Спортс’’), тоже вывело меня из себя. С этого все и началось. После этого было видео, где он рассказывал о себе, и мне это не понравилось.
Увидев, как он выкидывает свои безумные штучки, приспуская шорты, я объяснял вам, почему парни так поступают и откуда это берется. Повторяю: история со спущенными шортами берет начало в тюрьмах Соединенных Штатов и Мексики – так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули.
Есть вещи, которые меня беспокоят. Он устраивает вечеринки, и люди уже вовсю говорят о них. Притормози, ##### (блин – Спортс’’). Он берет 10-й номер и надевает большие-пребольшие побрякушки с крупными бриллиантами. Он думает, что он американец. Это раздражает», – сказал бывший защитник сборной Франции в эфире своего канала на Twitch.
Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это