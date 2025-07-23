«Не выношу Ямаля. Вечеринки, побрякушки с бриллиантами... Спущенные шорты – в тюрьмах США так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули. Притормози, #####». Рами о поведении Ламина

Адиль Рами жестко раскритиковал Ламина Ямаля за его поведение.

«Я больше не могу его выносить, мне все ясно. Мне наплевать, ребята. Если среди нас есть недовольные фанаты «Барсы», фанаты Ламина Ямаля ... Мне наплевать. Я скажу вам правду.

С точки зрения футбола сказать нечего. Он звезда, и он определенно выиграет «Золотой мяч», еврокубки и все что угодно. Но с точки зрения человеческих качеств... ## твою мать. Так будет понятнее.

То, как он пожал руку Криштиану Роналду (во время матча Испания – Португалия в финале Лиги наций – Спортс’’), тоже вывело меня из себя. С этого все и началось. После этого было видео, где он рассказывал о себе, и мне это не понравилось.

Увидев, как он выкидывает свои безумные штучки, приспуская шорты, я объяснял вам, почему парни так поступают и откуда это берется. Повторяю: история со спущенными шортами берет начало в тюрьмах Соединенных Штатов и Мексики – так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули.

Есть вещи, которые меня беспокоят. Он устраивает вечеринки, и люди уже вовсю говорят о них. Притормози, ##### (блин – Спортс’’). Он берет 10-й номер и надевает большие-пребольшие побрякушки с крупными бриллиантами. Он думает, что он американец. Это раздражает», – сказал бывший защитник сборной Франции в эфире своего канала на Twitch.

Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это