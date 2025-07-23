🥇 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в технической программе микст-дуэтов

Гурбанбердиева и Мальцев победили в технической программе на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Синхронное плавание Микст-дуэты, техническая программа 1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 233,2100 2. Деннис Гонсалес Бонеу – Мирея Эрнандес Луна (Испания) – 230,4634 3. Филиппо Пелати – Лукреция Руджеро (Италия) – 228,0275 4. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 226,0899 5. Хоана Хименес Гарсия – Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 218,8959 6. Го Муе – Го Сытун (Китай) – 216,5234 Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре