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🥇 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в технической программе микст-дуэтов

Гурбанбердиева и Мальцев победили в технической программе на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Микст-дуэты, техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 233,2100 

2. Деннис Гонсалес Бонеу – Мирея Эрнандес Луна (Испания) – 230,4634

3. Филиппо Пелати – Лукреция Руджеро (Италия) – 228,0275

4. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 226,0899

5. Хоана Хименес Гарсия – Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 218,8959

6. Го Муе – Го Сытун (Китай) – 216,5234

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Майя Гурбанбердиева
синхронное плавание
logoАлександр Мальцев
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России (синхронное плавание)
результаты
logoсборная Китая (синхронное плавание)
Деннис Гонсалес Бонеу
Филиппо Пелати
Го Муе
Ранджуо Томблин
logoИзабель Торп
logoсборная Великобритании по синхронному плаванию
logoсборная Испании по синхронному плаванию
Диего Вильялобос Каррильо
logoсборная Италии (синхронное плавание)
Лукреция Руджеро
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