🥇 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в технической программе микст-дуэтов
Гурбанбердиева и Мальцев победили в технической программе на ЧМ в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Микст-дуэты, техническая программа
1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 233,2100
2. Деннис Гонсалес Бонеу – Мирея Эрнандес Луна (Испания) – 230,4634
3. Филиппо Пелати – Лукреция Руджеро (Италия) – 228,0275
4. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 226,0899
5. Хоана Хименес Гарсия – Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 218,8959
6. Го Муе – Го Сытун (Китай) – 216,5234
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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