Иванович и Швайнштайгер расстались после девяти лет брака
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместной жизни.
Об этом сообщил юрист экс-первой ракетки мира. Причиной разрыва названы «непреодолимые разногласия». Других подробностей пара сообщать не планирует.
В последние месяцы Швайнштайгер много путешествовал по работе и жил преимущественно в Мюнхене. В июне 2025 года его видели в Греции в компании 35-летней болгарской блогерши Сильвы Капитановой. В то же время Иванович с детьми проживала на Мальорке.
Они поженились в июле 2016 года. У пары трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре, Тео – два года.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: spiegel.de
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