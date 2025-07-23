Иванович и Швайнштайгер расстались после девяти лет брака

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместной жизни.

Об этом сообщил юрист экс-первой ракетки мира. Причиной разрыва названы «непреодолимые разногласия». Других подробностей пара сообщать не планирует.

В последние месяцы Швайнштайгер много путешествовал по работе и жил преимущественно в Мюнхене. В июне 2025 года его видели в Греции в компании 35-летней болгарской блогерши Сильвы Капитановой. В то же время Иванович с детьми проживала на Мальорке.

Они поженились в июле 2016 года. У пары трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре, Тео – два года.