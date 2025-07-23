Степашин о юбилее «Зенита»: «Казань дважды отмечала тысячелетие, это позволило ей стать одним из самых красивых городов нашей страны. Если «Зениту» это поможет – дай бог»
Сергей Степашин прокомментировал перенос столетия «Зенита».
– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.
– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.
Если это «Зениту» поможет, два раза отмечать сто лет – дай бог, – сказал председатель консультативного совета «Динамо».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
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