Степашин о юбилее «Зенита»: «Казань дважды отмечала тысячелетие, это позволило ей стать одним из самых красивых городов нашей страны. Если «Зениту» это поможет – дай бог»

Сергей Степашин прокомментировал перенос столетия «Зенита».

– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.

– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.

Если это «Зениту» поможет, два раза отмечать сто лет – дай бог, – сказал председатель консультативного совета «Динамо ».

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