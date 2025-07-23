🥈 Фехтование. Чемпионат мира-2025. Кирилл Бородачев завоевал серебро в рапире, победил Чой из Гонконга
В финальном поединке россиянина победил представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь. Бронзовыми призерами стали франуз Максим Поти и Герге Семеш из Венгрии.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Мужчины
Рапира
Финал
Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Кирилл Бородачев (Россия) – 15:9
1/2 финала
Максим Поти (Франция) – Кирилл Бородачев (Россия) – 12:15
1/4 финала
Кирилл Бородачев (Россия) – Мохамед Хамза (Египет) – 15:14
1/8 финала
Алессио Фокони (Италия) – Кирилл Бородачев (Россия) – 14:15
1/16 финала
Александр Керик (Россия) – Александер Чупенич (Чехия) – 2:15
Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Владислав Мыльников (Россия) – 15:7
Кирилл Бородачев (Россия) – Стэф ван Кампенхаут (Бельгия) – 15:11
1/32 финала
Анас Анан (Франция) – Антон Бородачев (Россия) - 15:6
Круз Шембри (Американские Виргинские острова) – Александр Керик (Россия) - 6:15
Владислав Мыльников (Россия) – Адриан Войтковяк (Польша) – 15:7
Кирилл Бородачев (Россия) – Мориц Лехнер (Австрия) – 15:6
Полная сетка – здесь.
Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси
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