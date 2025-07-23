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🥈 Фехтование. Чемпионат мира-2025. Кирилл Бородачев завоевал серебро в рапире, победил Чой из Гонконга

Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на чемпионате мира в Тбилиси.

В финальном поединке россиянина победил представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь. Бронзовыми призерами стали франуз Максим Поти и Герге Семеш из Венгрии.

Чемпионат мира по фехтованию-2025

Тбилиси, Грузия

Мужчины

Рапира

Финал

Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Кирилл Бородачев (Россия) – 15:9

1/2 финала

Максим Поти (Франция) – Кирилл Бородачев (Россия) – 12:15

1/4 финала

Кирилл Бородачев (Россия) – Мохамед Хамза (Египет) – 15:14

1/8 финала 

Алессио Фокони (Италия) – Кирилл Бородачев (Россия) – 14:15

1/16 финала

Александр Керик (Россия) – Александер Чупенич (Чехия) – 2:15

Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Владислав Мыльников (Россия) – 15:7

Кирилл Бородачев (Россия) – Стэф ван Кампенхаут (Бельгия) – 15:11 

1/32 финала

Анас Анан (Франция) – Антон Бородачев (Россия) - 15:6

Круз Шембри (Американские Виргинские острова) – Александр Керик (Россия) - 6:15

Владислав Мыльников (Россия) – Адриан Войтковяк (Польша) – 15:7

Кирилл Бородачев (Россия) – Мориц Лехнер (Австрия) – 15:6

Полная сетка – здесь.

Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси

Наши фехтовальщики возвращаются на ЧМ – правда, сотни их соперников против

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Владислав Мыльников
результаты
Антон Бородачев
Чемпионат мира по фехтованию
Александр Керик
Кирилл Бородачев
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