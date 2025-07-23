🥈 Фехтование. Чемпионат мира-2025. Кирилл Бородачев завоевал серебро в рапире, победил Чой из Гонконга

Российский рапирист Кирилл Бородачев взял серебро на чемпионате мира в Тбилиси.

В финальном поединке россиянина победил представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь. Бронзовыми призерами стали франуз Максим Поти и Герге Семеш из Венгрии. Чемпионат мира по фехтованию-2025 Тбилиси, Грузия Мужчины Рапира Финал Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Кирилл Бородачев (Россия) – 15:9 1/2 финала Максим Поти (Франция) – Кирилл Бородачев (Россия) – 12:15 1/4 финала Кирилл Бородачев (Россия) – Мохамед Хамза (Египет) – 15:14 1/8 финала Алессио Фокони (Италия) – Кирилл Бородачев (Россия) – 14:15 1/16 финала Александр Керик (Россия) – Александер Чупенич (Чехия) – 2:15 Чой Райан Чунь Инь (Гонконг) – Владислав Мыльников (Россия) – 15:7 Кирилл Бородачев (Россия) – Стэф ван Кампенхаут (Бельгия) – 15:11 1/32 финала Анас Анан (Франция) – Антон Бородачев (Россия) - 15:6 Круз Шембри (Американские Виргинские острова) – Александр Керик (Россия) - 6:15 Владислав Мыльников (Россия) – Адриан Войтковяк (Польша) – 15:7 Кирилл Бородачев (Россия) – Мориц Лехнер (Австрия) – 15:6 Полная сетка – здесь . Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси Наши фехтовальщики возвращаются на ЧМ – правда, сотни их соперников против