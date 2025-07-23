Трусова о ревности: «Я считаю, что Макар мой – и никому нельзя подходить. Обниматься при встрече с определенными людьми не разрешаю даже»

Александра Трусова рассказала, как проявляется ее ревность в отношениях.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, она замужем за Макаром Игнатовым. Пара ответила на вопросы на ютуб-канале Анны Хилькевич.

Макар: Я, по крайней мере за собой, не могу вспомнить, чтобы я прямо ревновал к кому-то, к чему-то и вообще.

Александра: Никогда?

Макар: Ну... Нет.

Александра: Я знаю когда. Все в той истории (улыбается).

Макар: В той истории , которую нельзя рассказывать.

Ну, нет. Вот именно в отношениях такого не было, потому что чувство ревности оно отдаляет немного от другого человека. Потому что если ты ревнуешь свою девушку, жену к чему-то, кому-то – значит, что ты ей не доверяешь уже подсознательно.

Я знаю, что она никуда не пойдет налево-направо, поэтому я в ней уверен. А что мне ревновать? Ну, пойдет она с подругами куда-то погулять – это же не значит, что они пойдут к мальчикам каким-то.

– А если мальчики начнут тереться вокруг?

Макар: Я знаю, как она скажет: «Отошли!»

– Саша, а ты тоже не ревнуешь Макара?

Александра: Я ревную, да. У меня наоборот: у меня не недоверие, у меня просто... я считаю, что он мой и никому нельзя подходить. Обниматься с определенными людьми не разрешаю даже – при встрече. Ну, про которых я знаю много.

Работа – тоже я не разделяю это. «Это же работа», – для меня не отмазка.

– То есть если он в паре с кем-то танцует...

Александра: Нельзя.

– Ты знаешь об этом, [Макар]? Соблюдаешь договоренности?

Макар: Стараюсь.

Александра: Иногда нет.

– Переписка со смайликами-сердечками – это уже повод для ревности?

Александра: С девочками? Конечно.

Макар: Если мне вот прям покажут: смотри, тут она написала какому-то... Я не знаю.