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Игроки клубов АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами. Лига обсудит жест с капитанами перед новым сезоном

В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами.

Ранее женская сборная Англии отказалась преклонять колено на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джесс Картер. Главный тренер Сарина Вигман заявила, что в команде считают жест «недостаточно эффективным». Сообщается, что Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) поддержала футболисток сборной Англии.

На этом фоне, как сообщает The Guardian, руководство АПЛ планирует провести консультации по этому вопросу с капитанами клубов перед стартом сезона.

В прошлом сезоне АПЛ команды преклоняли колено только перед первым и последним турами чемпионата, а также перед матчами кампании No Room For Racism в октябре и апреле. Этот антирасистский жест получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.

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Кит ЭндрюсБрентфорд
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Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
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