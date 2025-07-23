Игроки клубов АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами. Лига обсудит жест с капитанами перед новым сезоном

В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами.

Ранее женская сборная Англии отказалась преклонять колено на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джесс Картер. Главный тренер Сарина Вигман заявила , что в команде считают жест «недостаточно эффективным». Сообщается, что Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) поддержала футболисток сборной Англии.

На этом фоне, как сообщает The Guardian, руководство АПЛ планирует провести консультации по этому вопросу с капитанами клубов перед стартом сезона.

В прошлом сезоне АПЛ команды преклоняли колено только перед первым и последним турами чемпионата, а также перед матчами кампании No Room For Racism в октябре и апреле. Этот антирасистский жест получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.