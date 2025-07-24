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Дмитрий Чернышенко: «Сегодня вовлеченность граждан в занятие спортом в среднем по стране – 60,3%. А вот в сельской местности – всего 52%»

Дмитрий Чернышенко назвал процент россиян, регулярно занимающихся спортом.

«Сегодня вовлеченность граждан в занятие спортом регулярное в среднем по стране – 60,3%, но к 2030 году по вашему поручению должно быть не менее 70%.

А вот в сельской местности – это всего 52%. Здесь, конечно, на лицо отставание от общероссийского показателя. В основном это, конечно, связано с разным уровнем развития инфраструктуры, ну и кадровым обеспечением», – сказал вице-премьер Чернышенко в ходе совещания с членами правительства РФ, которое сегодня собрал президент Владимир Путин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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