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Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Российский синхронист Мальцев завоевал седьмое золото чемпионатов мира.

Сегодня Александр Мальцев и его партнерша Майя Гурбанбердиева победили в технической программе микст-дуэтов на ЧМ в Сингапуре. Второе место занял испанский дуэт, третье – итальянский.

На этом чемпионате мира 30-летний спортсмен уже одержал две победы – в технической и произвольной программе соло. 

Ранее Мальцев брал золото в дуэтах с Дариной Валитовой (2015), Михаэлой Каланчой (2017) и дважды с Гурбанбердиевой (2019).

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Мужское синхронное плавание появилось раньше женского! Кто и как его придумал?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Майя Гурбанбердиева
logoАлександр Мальцев
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
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