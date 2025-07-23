Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Российский синхронист Мальцев завоевал седьмое золото чемпионатов мира.

Сегодня Александр Мальцев и его партнерша Майя Гурбанбердиева победили в технической программе микст-дуэтов на ЧМ в Сингапуре. Второе место занял испанский дуэт, третье – итальянский.

На этом чемпионате мира 30-летний спортсмен уже одержал две победы – в технической и произвольной программе соло.

Ранее Мальцев брал золото в дуэтах с Дариной Валитовой (2015), Михаэлой Каланчой (2017) и дважды с Гурбанбердиевой (2019).

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