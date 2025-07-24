Черников интересен «Порту». «Краснодар» оценивает хавбека в 10 млн евро («Чемпионат»)

Александр Черников может продолжить карьеру в Португалии.

«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Краснодара » заинтересовал «Порту». 25-летний футболист рассматривается как альтернатива хавбеку «Аякса » Кеннету Тайлору .

Черников нравится Франческо Фарьоли , главному тренеру португальского клуба, но контактов с «быками» пока не было.

Утверждается, что «Краснодар» оценивает воспитанника в 10 млн евро.