Черников интересен «Порту». «Краснодар» оценивает хавбека в 10 млн евро («Чемпионат»)
Александр Черников может продолжить карьеру в Португалии.
«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Краснодара» заинтересовал «Порту». 25-летний футболист рассматривается как альтернатива хавбеку «Аякса» Кеннету Тайлору.
Черников нравится Франческо Фарьоли, главному тренеру португальского клуба, но контактов с «быками» пока не было.
Утверждается, что «Краснодар» оценивает воспитанника в 10 млн евро.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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