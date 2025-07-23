Жозе Моуринью: «Сейчас в АПЛ приходят тренеры, которых я даже не знаю. Некоторых выбирают по данным и цифрам, а не по победам»

Жозе Моуринью высказался о назначении малоизвестных тренеров в АПЛ.

«Я пришел в Премьер-лигу в 2004 году, став чемпионом Европы. В том году только два иностранных тренера пришли в Премьер-лигу: я и обладатель Кубка УЕФА Бенитес, который выиграл с «Валенсией» и перешел в «Ливерпуль »; я выиграл [Лигу чемпионов] с «Порту» и перешел в «Челси ».

В наши дни тренеры, имен которых я даже не знаю, приходят в Премьер-лигу, и я не говорю проявляю неуважение, это правда. Некоторых тренеров выбирают, основываясь на данных, цифрах, а не на победах. Создается такое впечатление, что играть так-то, выглядеть так-то важнее, чем побеждать... в этом плане все радикально изменилось», – сказал главный тренер «Фенербахче ».