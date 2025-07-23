«Тур де Франс». 17-й этап. Милан победил, Меус – 2-й, Андресен – 3-й

Джонатан Милан выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

17-й этап

Боллен – Валанс

160,4 км

Профиль/Карта

1. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – 3.25,30

2. Йорди Меус (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время

3. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Picnic PostNL)

4. Арно ле Ли (Бельгия, Lotto)

5. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana)

6. Альберто Дайнезе (Италия, Tudor Pro)

7. Поль Пеноэт (Франция, Groupama – FDJ)

8. Евгений Федоров (Казахстан, XDS Astana)

9. Клеман Руссо (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06

10. Яспер Стейвен (Бельгия, Lidl – Trek) – 0,09...

27. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 1,09...

31. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)....

34. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

38. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

97. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

101. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 61.50,16

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4,15

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 9,03

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 11,04

5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,42

6. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 13,20

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 14,50

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 17,01

9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 17,52

10. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 20,45...

30. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.28,38