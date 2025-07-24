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  • Немецкий пловец Сальхов: «Мы обманываем сами себя, используя нейтральный флаг – мы же все понимаем, что спортсмены приехали из России. Либо уж все, либо ничего»
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Немецкий пловец Сальхов: «Мы обманываем сами себя, используя нейтральный флаг – мы же все понимаем, что спортсмены приехали из России. Либо уж все, либо ничего»

Немецкий пловец Йоша Сальхов назвал самообманом практику с нейтральным флагом.

Сальхов входит в состав сборной Германии на чемпионате мира в Сингапуре, где в нейтральном статусе выступают спортсмены из России.

«Критика [допуска россиян] обоснованна, и для меня ситуация выглядит сложной. Боевые действия идут и по-прежнему не прекращаются <…>. С другой стороны, мировой спорт должен снова открыть двери и сблизить нас. И это в некоторой степени противоречит логике. <...>

Политика и спорт взаимосвязаны, и мне трудно согласиться, когда другие говорят обратное.

В политике идет конфронтация, в то время как спорт приоткрывает двери. Это несовместимые противоречия. Не думаю, что все это хорошая идея, особенно мне не нравится нейтральный флаг. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя, используя этот нейтральный флаг. Сложно. Либо уж все, либо ничего», – сказал Сальхов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport1
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