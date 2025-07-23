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Матч «Пари НН» – «Локомотив» пройдет в Грозном. Железнодорожники против из-за возможной жары и низкой посещаемости (Иван Карпов)

Матч «Пари НН» – «Локомотив» может пройти в Грозном.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, резервная арена нижегородцев в Саранске еще не готова к проведению игр Мир РПЛ, а домашний стадион находится на ремонте.

В связи с этим «Пари НН» хочет провести встречу 3-го тура чемпионата в Грозном. Сыграть матч в Казани не получится, поскольку 4 августа там состоится игра «Рубин» – «Сочи».

По словам источника, «Локомотив» такой вариант не устраивает. В клубе опасаются температуры в +35 градусов, которая в день игры 2 августа ожидается в Грозном. Кроме того, по мнению «Локомотива», посещаемость матча в Грозном может оказаться низкой. «Локомотив» собирается направить письмо в лигу с просьбой объяснить критерии, по которым была выбрана «Ахмат Арена».

Вскоре Карпов сообщил, что игра пройдет в Грозном: РПЛ уведомила клубы об этом. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени, чтобы избежать жары.

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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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