«Краснодар» обязан выплатить 3,4 млн евро за Бутхейма «Буде-Глимт» по решению CAS. «Быки» купили норвежца за 6 млн, он ни разу не сыграл и расторг контракт в 2022-м
«Быки» купили норвежского нападающего у «Буде-Глимт» за 6 миллионов евро в декабре 2021 года. Трансфер должен был быть оплачен двумя траншами по 3 млн евро. В мае 2022-го футболист расторг контракт в одностороннем порядке, так и не сыграв за клуб.
В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, заявив, что не получил половину суммы. В апреле того же года «Краснодар» обязали выплатить 2 893 410 евро и пеню. Российский клуб обжаловал это решение в CAS.
Спортивный арбитражный суд поддержал «Буде-Глимт» по всем пунктам этого дела. Об этом сообщил юрист Томас Кристенсен, представлявший норвежский клуб. С учетом пени «быки» будут должны выплатить 3,42 млн евро.
Если средства не будут переведены в «относительно короткий» период времени, «Краснодару» может грозить трансферный бан от ФИФА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий