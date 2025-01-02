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  • «Краснодар» обязан выплатить 3,4 млн евро за Бутхейма «Буде-Глимт» по решению CAS. «Быки» купили норвежца за 6 млн, он ни разу не сыграл и расторг контракт в 2022-м
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«Краснодар» обязан выплатить 3,4 млн евро за Бутхейма «Буде-Глимт» по решению CAS. «Быки» купили норвежца за 6 млн, он ни разу не сыграл и расторг контракт в 2022-м

«Краснодар» обязали оплатить трансфер Эрика Бутхейма.

«Быки» купили норвежского нападающего у «Буде-Глимт» за 6 миллионов евро в декабре 2021 года. Трансфер должен был быть оплачен двумя траншами по 3 млн евро. В мае 2022-го футболист расторг контракт в одностороннем порядке, так и не сыграв за клуб. 

В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, заявив, что не получил половину суммы. В апреле того же года «Краснодар» обязали выплатить 2 893 410 евро и пеню. Российский клуб обжаловал это решение в CAS

Спортивный арбитражный суд поддержал «Буде-Глимт» по всем пунктам этого дела. Об этом сообщил юрист Томас Кристенсен, представлявший норвежский клуб. С учетом пени «быки» будут должны выплатить 3,42 млн евро. 

Если средства не будут переведены в «относительно короткий» период времени, «Краснодару» может грозить трансферный бан от ФИФА. 

Опубликовал: Алексей Белоус
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